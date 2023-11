¿Qué dijo la mamá de Rigoberto Urán sobre Evaristo Rendón?

En un video publicado por Rigoberto Urán en sus redes sociales, el ciclista y su madre, Aracely Urán, abordaron este tema para aclarar algunas dudas. Aracely relató un incidente en el que 'Evaristo Rendón' amenazó con incendiar su casa porque no veía la posibilidad de pago.

"Él llegó y me dijo que le iba a meter candela a la casa, porque no veía que le fuera a pagar, entonces yo le dije listo métale candela bien pueda, pero me dice el día y la hora, para yo salir con los niños, yo no tengo con qué pagarle", compartió.

Entre risas, el deportista, comentó sobre la situación: "La casa le metieron candela y la hija le quedó así", refiriéndose a su hermana Martha, generando gracia entre quienes lo acompañaban y sus seguidores.

