A lo Jorge Barón, Alejandro Fernández le dio 'patadita de la buena suerte' a sus hijos

En las últimas horas en Ciudad de México, Alejandro Fernández y su novia Karla Laveaga, asistieron a la presentación del dúo musical TiNU X EMI.

La agrupación musical está conformada por los hijos menores de cantante mexicano, Emiliano y Valentina, quienes han decidido tomar el mismo camino de su padre y abuelo y incursionar en el género pop.

En medio de la rueda conferencia de prensa, 'El potrillo' dio a conocer lo que pensaba sobre la carrera artística que habían elegido sus hijos.

“Saben el trabajo que les va a costar meterse a esta carrera, pero conozco a mis hijos, tienen mucho talento y están haciendo lo que les gusta, y los veo realizados, y eso es lo más importante. Están chiquitos, están experimentando ritmos, música de todos los géneros y no sé, igual y más tarde alguno de ellos les dé por hacer el brinco”, indicó Alejandro Fernández.

Asimismo, el cantante de éxitos como "Mátala", "Mariposa traicionera", "Hoy tengo ganas de ti" y de "Si tu supieras", entre otras, también destacó que tanto Emiliano como Valentina están preparados para enfrentar las críticas que puedan recibir debido a su legado artístico.

"Los comentarios siempre van a estar, han estado, pero nuestro trabajo es genuino y con amor; así que estamos tranquilos en ese sentido; además de que las críticas siempre te dejan algo, una enseñanza, una observación… y las debes tomar para mejorar”, concluyó.

Posteriormente, Alejandro Fernández hizo una publicación de un video en su cuenta de Instagram en el que le da una "Patatida de la buena suerte" a sus dos hijos, al estilo de Jorge Barón con un sentimental mensaje.

"No les puedo explicar el orgullo que traigo.Y no solo por la presentación de @tinuxemi de mis polluelos @valentinatinu y @fernandezem, sino porque todos y cada uno de mis hijos han abierto las alas y volado hacia sus sueños. (@americafdzzg @camifdzoficial @alexfernandez.g ). Gracias a la vida y a Dios por permitirme presenciar cómo esta bola de enanos se comen el mundo. Los amo con todo mi corazón y son la bendición más grande que me pudo tocar. ¡ARRIBA MIS CHINGONES!", indicó en el pie de foto de la publicación.

