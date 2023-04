A Rigoberto Urán lo iban a robar, pero se hizo amigo de los ladrones.

Aunque en ese momento pensó que ya le iban a robar su cicla profesional, sucedió algo que le causó risas y quedó como una gran anécdota, pues los presuntos atracadores lo reconocieron.

"Me miran y me dicen 'uy, Rigo, parce, y ¿dónde está su seguridad?'", y le digo '¿Cuál seguridad, no son pues ustedes? Y me dicen eso niño en la buena", comentó entre risas el Urán.

Después de que lo reconocieron, los cuatro sujetos le dijeron que si podían darle una vuelta a la bicicleta, algo que él no dudó en aceptar, pero siempre pensando que se la iban a robar.

"La cogían y decían 'uy, que nota de bicicleta'. Yo estaba haciendo unos trabajos, estaba entrenando para el Tour de Francia, pero les dije 'tiempo es lo que queda'", expresó.

Sin embargo, los cuatro sujetos dieron vuelta en la bicicleta, y aunque pensaba que se la iban a llevar, todos se devolvieron y ninguno le quitó la cicla. "Yo dije, 'estos malpa*** tan buena gentes".

Finalmente, todos le pidieron fotografías y le dijeron que si los podía etiquetar y se fueron si robarle nada, dejándole una gran anécdota que "sacó barata" gracias a ser conocido.