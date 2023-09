A unos días para que suene la campana y peleen algunos de los streamers más famosos de Colombia

STREAM FIGHTERS 2

🗓️ Domingo 24 de septiembre

🕓 6pm🇨🇴 8pm🇦🇷 5pm🇲🇽

🏟️ Movistar Arena Bogotá

🥊

Chanty vs Jeanki 🇻🇪

Manuela vs Alemizzle

Belosmaki vs Daren

Mav vs Soley

Brunenger🇦🇷 vs Pelicanger

La sapa vs Kevin Thobias🇺🇸