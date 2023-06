A Yeison Jiménez le dañan el corazón con planes de caballos y no de mujeres, ¿Qué pasa ahí? 

Yeison Jiménez y la búsqueda de más planes de caballos y no de mujeres

Cuando Yeison Jiménez sale de Corabastos, la primera parte donde pega su música y le empiezan a ayudar es en la zona de tolerancia del barrio Santa Fe, en pleno centro de Bogotá. Fue gracias a una señora que se llama Gloria Inés Castañeda que logró despuntar en esa zona.

A los 17 años, Yeison Jiménez se la pasaba cantando en los burdeles de Bogotá. Allí conoció a muchas mujeres hermosas.

“Hoy en día ver a una mujer bonita y voluptuosa me resulta normal. Obviamente me fascinan las mujeres y las amo a todas, pero quemé mucho esa etapa. Ahora me matan los carros, la ganadería y los caballos. Si alguien me quiere dañar la mente, por ahí es. Me dicen que me vaya a una cabalgata y eso me daña el corazón, pero con el tema de drogas, licor y mujeres es más suave el tema”, recalcó.