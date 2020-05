Recientemente, durante el tiempo de cuarentena que atraviesa el mundo, en redes sociales comenzó a circular un video que dejó a más de uno sin palabras por el tipo de contenido que tenía. Se trata de un clip donde aparece un hombre que dice ser el fallecido Juan Gabriel, a pesar de que no existe una prueba que confirme su identidad.

A través de una cuenta de Instagram que suma más de 200.000 seguidores, fue publicado un material audiovisual donde aparecía supuestamente el ‘Divo de Juárez’ explicando la razón por la cual fingió su muerte durante tanto tiempo.

De acuerdo con esta publicación, el hombre asegura que hay personas que saben la razón del invento de su fallecimiento, pero que ante la situación que atraviesa el mundo, decidió reaparecer y enviar unas palabras para todos aquellos que sufren día a día.

“Hola, amigos, ahora sí que tuve la necesidad de comunicarme con ustedes, porque como ustedes saben tuve que fingir mi muerte, por toda esa situación que llegó a México, horrible, de la 4T. No me quedó de otra y ahorita, que sé que todos están encerrados en México y que sé que están sufriendo por esto del coronavirus, ahorita, que ya era mayo del 2020, no pude aguantar las ganas de querer comunicarme con ustedes y enviarles un mensaje de aliento con todo mi cariño”, afirma el sujeto que protagoniza el clip.

Por último, el mexicano que dice ser Juan Gabriel puntualizó en que estará en contacto con sus seguidores y en un futuro cercano contará “toda la verdad”.

En el video se logra observar a un hombre moreno, con el cabello bastante corto, un poco de vello facial en la barbilla, el mismo estilo de labios del intérprete de ‘Querida’, y llevando las pañoletas que caracterizaban al artista.

Tras las sospechas de algunos internautas que aseguraban que se trata de un montaje y un filtro, el abogado de Juan Gabriel concedió una entrevista y aseguró que esto se trataba de un video falso, donde utilizaron una herramienta llamada deepfake.

Según indicó Guillermo Pous, gracias a funciones tecnológicas, esta aplicación logra que un audio y un filtro se compatibilicen con el rostro de una persona, para que se vea bastante real el video.

No obstante, el abogado aprovechó para puntualizar que desconoce la intención con la que se realizan este tipo de contenidos.