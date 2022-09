Accidente Eugenio Derbez: revelan qué fue lo que le pasó y la impresionante fractura

El pasado 29 de agosto la familia de Eugenio Derbez, encabezada por su esposa, Alessandra, anunció a través de un comunicado que el actor había sufrido un grave accidente que lo dejaría fuera de los medios por un largo tiempo.

En ese momento se mencionaba que sufrió un accidente que le dejó lesiones delicadas, sin que comprometan su salud, sin embargo, en las últimas horas el actor reapareció en un live en su cuenta de Instagram, en el que se le ve muy delicado de su brazo izquierdo.

Este domingo convocó a sus seguidores a su cuenta de Instagram y en medio del dolor que aun siente por la cirugía, decidió contarles cuál es su estado de salud actual y cómo vivió el trágico accidente que lo dejó en cama y lo mantendrá fuera de las pantallas por un largo tiempo.

"Quiero agradecer las muestras de cariño, la verdad estoy muy feliz por los mensajes que me han llegado. Por los dolores tan fuertes que he tenido me han mantenido sedado, en las primeras dos semanas y media me mantenían dormido casi día y noche no más me levantaba para comer y luego me sedaban otra vez por los fuertes dolores", mencionó Derbez.