Actor Chris Evans se casó con Alba Baptista

Y agregó: “Así que es algo que a lo largo de mis 41 años también suena cierto. Esas cosas son las más importantes. Me encanta la idea de la tradición y la ceremonia, tuve mucho de eso en mi vida, así que no se me ocurre nada mejor para crear eso”.

Luego, en febrero de este año, el actor de ‘Vengadores hizo oficial su romance con Baptista en Instagram al publicar una serie de fotografías en honor al Día de San Valentín.

Chris Evans se casó con Alba Baptista

Después de dos años de noviazgo, Chris Evans y Alba Baptista se casaron este fin de semana. De acuerdo con la revista Page Six, la pareja dio el “Sí, quiero” el sábado en una ceremonia íntima que tuvo lugar en Massachusetts, Boston.

Fuentes cercanas a los novios les dijeron a la revista que la ceremonia fue completamente privada, y que los invitados firmaron acuerdos de confidencialidad y debieron entregar sus teléfonos.

Entre la lista de invitados estuvieron los familiares de la pareja y los amigos más cercanos, entre ellos: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth y Jeremy Renner.