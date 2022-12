Actor de "Padres e hijos" cuenta su cruda experiencia al migrar a Estados Unidos

"Me tocó dormir en el suelo porque prefería quedarme en un sitio específico y no regresar a mi casa porque me costaba tiempo y dólares" contó.

Asimismo, Andrés aseguró que aunque en Estados Unidos se sufre mucho, allí se puede ahorrar y hacer más cosas, pues mientras que en Colombia lo que ganaba no le alcanzaba para nada, en el nuevo país ha logrado varias cosas ya que de acuerdo a su relato ya tiene 'social security', permiso de trabajo y hasta tiene una abogada para tramitar su visa de talento.

Otras noticias

"Me gusta inspirar a la gente a correr"