Actor de 'Rigo' audicionó para el papel de Rigoberto Urán pero terminó interpretando otro personaje

El talentoso actor Jerónimo Cantillo confesó durante una entrevista en el programa matutino del Canal RCN 'Buen Día Colombia' que principalmente había presentado el casting para el personaje de Rigoberto Urán, pero que claramente no tenía oportunidad para interpretarlo, ya que Juan Pablo Urrego es un gran actor y no había mejor 'Rigo' que él. Durante la entrevista, mencionó: "Yo hice casting para Rigo, pero claramente no iba a ser Rigo nunca."

