Actor Eleazar Gómez salió de prisión y pidió disculpas a la modelo Tefi Valenzuela

La demanda procedió por el delito de violencia familiar y cinco meses más tarde el actor fue liberado con tres años de libertad condicional.

Tras su liberación, Valenzuela también envió un mensaje desde redes sociales en donde aseguraba lo importante que fue denunciarlo y dejar un precedente de estos hechos para que otra mujer no tuviera que vivir lo que ella pasó.

No obstante, se abstuvo de emitir opiniones al respecto. "Desde el día uno dije que me iba a conformar con lo que dijera el juez así que no voy a decir lo que me parece justo o no", mencionó Valenzuela.