Actor Jairo Camargo, diagnosticado con Covid-19

El actor Jairo Camargo permanece aislado tras ser diagnosticado con Covid-19, según reveló su esposa, la actriz Patricia Tamayo.

En un mensaje divulgado a través de su cuenta en Instagram, Tamayo dio a conocer la difícil situación que esto significó tanto para ella como para su esposo.

También puede leer: Entristecido al saber de la muerte de su marido: Papa Francisco a la Reina Isabel

"Me asomo y lo miro, no puedo evitarlo. Ha sido duro saber que él es positivo pero más difícil no poder abrazarlo, ni pasarle alguito que necesite o ver una película juntos", destacó la artista.

Camargo, reconocido por desarrollar una extensa carrera en cine, teatro y televisión durante varios años, en producciones como 'Historia de un crimen: Colmenares', 'La ley del corazón', 'No olvidarás mi nombre' y 'El Comandante', entre muchas otras, pasa su recuperación aislado en su casa.

"Durísimo que no me pueda dar los "buenos días" con besitos en mi espalda como cada mañana desde hace muchas mañanas", indicó Tamayo.

Y aunque aclaró que Jairo Camargo no tiene síntomas fuertes, "espero que siga así, aunque cada vez que digo la palabra "espero" pienso que no debo esperar nada".

Vea aquí: Papa Francisco condenó actos de violencia en Colombia

En la publicación, Patricia Tamayo también dijo que tiene "un cambuche" en la biblioteca en su casa, "que será mi cuarto durante unos días y a Tulifuli que es un conejo rosado y delicioso para abrazar cuando Jairo no está, él me lo regaló cuando me fui para Medellín a rodar 'El olvido que seremos'".

La actriz, que recientemente personificó a Cecilia Faciolince en la película 'El olvido que seremos, confesó también que "así estamos por acá, con una sensación rara, con miedo pero con despacio y buena letra como dice mi papá. Aquí les muestro a mi amor desde el quicio de la puerta y mi cambuche".