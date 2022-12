Sin embargo, al ver un escalamiento de comentarios y críticas hacia su persona, el actor de ‘La Ley del Corazón’ decidió publicar nuevamente un comunicado oficial dando su versión e indicando que la relación que sostuvo con la actriz inició en 2014 y terminó en 2016.

Luego de terminar su relación de pareja, el actor aseguró que: “Surge una desafortunada situación de violencia, donde ella me golpea cuestionándome por estar con ella, a lo cual yo no respondo, solo le pido que se calme y que me suelte el pelo y me deje de agredir. Esto fracturó radicalmente nuestra historia personal y artística y nos llevó a romper los lazos que aún nos unían”.

Luego de este desafortunado evento, Barragán indica que hubo un nuevo evento de agresión en el que la pareja de Lia Zafra, Leonardo Rincón, “sin mediar palabra ni explicación” lo agrede y por ello decide iniciar un proceso legal en contra de Rincón.

En el momento en el que se disponía a viajar a Cuba para iniciar un curso de actuación, se enteró que Lia compartió un video en el que lo acusaba de haberla intentado matar mientras estaban en una relación.

Ya en el 2020, a su regreso a Colombia, se inicia el proceso en su contra y se trató de llegar a un acuerdo en las partes, pero la actriz no aceptó y tras dos años vuelve a resurgir la denuncia, por medio de la periodista Urbina.

“Esta denuncia, que desconoce mi versión, ha traído una seria y dolorosa ola de amenazas, mensajes de odio, cancelación de contratos en mi trabajo como artista. Por esta razón le escribí a la periodista en cuestión y le solicité una entrevista para pronunciarme al respecto y dar la cara”, mencionó el actor.