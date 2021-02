El actor mexicano Miguel Ángel Olivares Biaggio, reconocido entre muchos papeles por su actuación en la serie Rebelde como ‘Javier’, tiene covid-19 y este le ha afectado seriamente su salud, a tal punto que le faltó la respiración y preocupó demasiado a su esposa, la actriz Gloria Sierra.

Los fanáticos se enteraron de lo grave que estaba cuando su esposa lanzó un llamado de auxilio a través de sus redes sociales buscando una bala de oxígeno para el actor.

Gloria contó a sus seguidores que hace tres días Miguel tenía síntomas como escalofríos y dolor de cuerpo, pero le tomó la temperatura y no tenía fiebre (alcanzó a llegar a un poco más de 37), nada para preocuparse. Sin embargo, la salud del actor mexicano de 43 años comenzó a deteriorarse en cuestión de horas.

La actriz mexicana detalló que decidió tomarle la saturación de oxígeno a su esposo y ahí la alarma se prendió, pues estaba en 88 y 89, una cifra baja cuando una persona de su edad debería estar mínimo en 90. Ella llamó a su neumólogo de cabecera, quien le dijo que tenía que conseguir ya un tanque de oxígeno o tenía que llevarlo por urgencias.

Al marcar a diferentes lugares, no recibía respuesta y por eso terminó pidiendo ayuda en redes sociales. “Una joven se comunicó y me dijo que tenía un concentrador de oxígeno, y a todos los que buscaba por internet me decían que llegaba en una semana (…) Mientras buscaba el oxígeno Miguel llegó a estar en 83 y 85 de oxigenación”, relató preocupada.

Unos conocidos le ayudaron a traer el concentrador de oxígeno que la joven les vendió, el cual logró ponerle el lunes en la madrugada y con ello se estabilizó su respiración en 90.

“Miguel Ángel me decía ‘estás exagerando, me siento bien’ y no podía ni siquiera agarrar el vaso con agua para tomarse una pastilla. Entonces le dije dime la verdad, no finjas, no me voy a esperar a que esto sea grave y prefiero exagerar”, agregó en un video que publicó en sus redes sociales.