En ese sentido, Santiago dijo que en algún momento pensó que le iba a ser más difícil conseguir trabajo al tener que interpretar papeles en las producciones nacionales de heterosexuales que hasta tenían novia. “Creí que si yo mostraba esta faceta de mi pues no iba a pasar”, admitió.

De hecho, alguien muy cercano le insistió en la necesidad de mostrarse como alguien heterosexual porque –según esa persona– al revelar sus preferencias sexuales las cosas se complicarían.

“Alguien específicamente me dijo que me tenía que comportar como un machito para que mi carrera como actor no se acabara”, relató.

Su proceso de liberación –que incluyó dejarse crecer el cabello y las uñas, maquillarse y vestirse con ropa de mujer, algo que le gustó desde niño– lo inició en 2018 por cuenta de unos amigos que lo exhortaron a mostrarse sin límites.