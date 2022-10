Actor Sebastián Ligarde revela que le encontraron dos tumores y rompe en llanto

El actor mexicano de telenovelas, Sebastián Ligarde, hizo un duro anuncio a sus fanáticos esta semana. Tras varios meses en los que se especuló sobre su estado de salud, el protagonista de la novela 'Quinceañera' salió a acabar con los rumores al confirmar algo que muchos temían.

"Me hicieron una colonoscopia, que me hice rutinaria, sin ningún síntoma, sin ningún nada de nada, yo nada más fui a hacérmela porque tenía 10 años de no hacérmela. Y resulta que me encontraron dos tumores, uno de 10 milímetros y otro de 33", dijo el actor al programa mexicano de primera mano.

Fue en ese momento que Ligarde no aguantó el llanto, al contar todo lo que le está pasando: "Tienes una pelota de golf adentro de tu colon que no pude sacar porque la mitad está unida al tejido y la otra tiene como un cuello (...) Llevamos cuatro meses con distintos endoscopistas, especialistas, viendo cuál va a ser el procedimiento para remover esta masa un poco grande que tengo. La otra de diez milímetros si la sacó en ese momento".

Asimismo, el actor dio un parte de tranquilidad al asegurar que no se puede asegurar o descartar que tenga cáncer: "Tengo entendido que es beningno. Sin embargo, hay resultados encontrados; ese ha sido precisamente el problema de cuatro meses. Un reporte dice una cosa, otro dice otra cosa, no concuerdan; entonces, estamos hechos una pelota literalmente".

¿Cómo será el tratamiento médico?

Finalmente Ligarde señaló que preferiría algún método ambulatorio, pero de no poderse pasará al quirófano. Asimismo hizo una reflexión que puso a pensar a sus fanáticos.

"Todo lo que muchas veces vemos cómo desgracia, son bendiciones porque no sabemos si tenemos mañana. Todas las cosas que antes me angustiaban o preocupaban o me dolían, ahora las abrazo porque significa que estoy vivo (...) Denle gracias a Dios por cada día que amanecen con alguien que los ama, con alguien que ustedes amen y que todavía tengan la fuerza para hacer cosas, aunque esas cosas no les gusten", culminó con lágrimas en los ojos.

