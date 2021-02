Actor Toño Mauri es dado de alta tras ser sometido a doble trasplante de pulmón

Este fin de semana, el actor mexicano Toño Mauri de 56 años de edad, fue dado de alta luego de estar ocho meses hospitalizado debido al coronavirus y tras ser sometido a un doble trasplante de pulmón.

Mauri recordado por participar en telenovelas como ‘Abrázame muy fuerte’, ‘Teresa’, ‘El privilegio de amar’, entre otras, anunció a los medios mexicano en el mes de junio que él y toda su familia había dado positivo para covid-19. En ese momento el actor contó en un programa de entretenimiento que cómo estaba llevando el virus. “Me siento relativamente bien. Hay días buenos y otros han sido malos. Creo que he tenido suerte porque he estado checando mi oxigenación y hasta el momento ha estado bien, pero igual no dejo de preocuparme de que todo empeore de la noche a la mañana”, expresó.

En esa misma entrevista, Toño explicaba que había perdido los sentidos del gusto y el olfato, y además, presentaba fuertes dolores de cabeza y en el cuerpo. También contó que él sospechaba que el contagio se produjo con unas compras del supermercado.

A los pocos días, el artista que se encuentra residenciado en Miami, debió ser trasladado de urgencia al hospital, lugar en el que estuvo internado aproximadamente seis meses luchando con el virus.

Según reveló su esposa a un medio mexicano, Mauri vio de cerca la muerte tres veces, pues tras superar el coronavirus, uno de sus pulmones sufrió graves daños lo que empeoró salud.

Es por ello que el actor debió ser trasladado a otro centro médico, especialista en trasplantes, con la esperanza de encontrar un donador. Y así fue.

Para sorpresa del actor y su familia, tan solo una semana después recibieron la noticia de que ya había unos pulmones disponibles para ser trasplantados. Y es así como el 15 de diciembre Toño ingresó al quirófano.

La operación duró aproximadamente 9 horas y a los pocos días Mauri comenzó a presentar mejoría.

