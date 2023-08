De acuerdo con la actriz, que próximamente participará en la telenovela ‘Rigo’, alguien cercano a ella y su familia se aprovechó de su inocencia. “Tuve un suceso cuando era muy chiquita, y no me acordaba. Fue haciendo terapia que entendí que eso me pasó”, contó la bogotana y, aseguró que, debido al trauma que dicha situación le ocasionó, bloqueó ese mal recuerdo.

“Una persona cercana a mi familia me tocó, y para mí fue muy traumático cuando fui consciente de que eso había pasado. Tenía siempre una misma pesadilla y creí que era algo que me estaba imaginando, y no”, reveló Estupiñán.

La joven detalló que se encontraba durmiendo con sus hermanos en una misma habitación y dicha persona se acercó a ella para tocarla indebidamente. “Pasó en un momento en que yo estaba dormida. Fue muy feo. Él me dijo: juguemos a esto”, rememoró.

“No culpé a nadie, pero sentí mucha rabia por la persona que lo hizo, y entendí por qué siempre había tenido aversión a tenerlo cerca de mí. Fue algo que sané junto al acompañamiento de mi familia y profesionales. Nunca más hablé con él”, señaló la actriz.

Asimismo, reconoce no recordar muy bien qué edad tenía cuando ocurrió dicho suceso, pero asegura que era muy pequeña.

“Obviamente, cuando vi este personaje me sentí muy identificada para contar esta historia porque hay muchas niñas, mujeres, e incluso hombres que también les pasa y no sabe que les pasó por no son conscientes”, concluyó Estupiñán.