Actriz de Betty la fea reveló que casi pierde la vida por paseo millonario: "me quebré"

Martha Isabel Bolaños, más recordada como la 'Pupuchurra' en la producción del Canal RCN 'Betty, la fea, rompió el silencio sobre la vez en la que casi pierde la vida.

Ella relató que hace un par de años, estaba saliendo de cine con el novio de ese entonces. Unos hombres los encerraron y a su pareja lo metieron en un bául y a ella la colocaron adelante con otros sujetos.

Le puede interesar: Actriz de Leandro Díaz confiesa que lleva dos años sin ganar un solo peso: está decepcionada

"Toda la noche a las 11:30 p.m. Nos llevaron a los cajeros, me sacaron la plata, me robaron mis cositas. En esas horas todo lo que viví, no abusaron de mí, pero me maltrataron y me pegaron coscorrones", explicó la participante de MasterChef Celebrity 2023.

Ella aseguró que pasó por un momento muy crítico y hasta se quebró. En este mismo sentido, dijo que ella pensó que era su fin, porque los sacaron de Bogotá y sintió demasiado miedo en ese momento.

"Echaron gasolina en una bomba y luego me ponen un revolver en la mano y dicen vamos a matar desechables. Fue el único momento en el que yo tuve un revólver en la mano y dijo "no por favor". Ellos pidieron un dinero de rescate y mi cuñada, de ese entonces, se los dio."

Luego de los hechos, Martha Isabel confesó que no podía llorar. Fue un tiempo después cuando empezó con una paranoia, luego de haber estado en peligro durante toda la noche.

Le puede interesar: Estefanía Borge, la actriz del Joe que tuvo que limpiar apartamentos para mantener a su hija

Al final, los soltaron a las 6 a.m., aproximadamente. Ella ha sido una de las famosas que ha salido victoriosa de los hurtos en la capital colombiana. Otros, no alcanzan a contar su historia.