Actriz de Leandro Díaz confiesa que lleva dos años sin ganar un solo peso: está decepcionada

La historia de Leandro Díaz enamoró a millones de televidentes colombianos que conocieron la historia de vida del compositor desde su niñez, pasando por todas sus adversidades.

En esa producción, que se transmitió hubo muchos personajes que cautivaron a los que seguían la producción del canal RCN. Así ocurrió con la actriz Carolina Duarte, reconocida por su papel de Tomasa, la hermana mayor de Leandro Díaz.

Además, la actriz vallenata fue la encargada de darle vida a Bertha Mejía, hace 5 años en la novela de Diomedes Díaz, por lo que los televidentes ya la reconocen y en redes sociales la elogian por su belleza.

Recientemente Duarte preocupó a muchos de sus seguidores tras publicar en sus redes sociales que hace dos años no "gana un solo peso" en Valledupar.

En un hilo de Twitter, la actriz se mostró decepcionada de su ciudad y anunció que se mudará a otro lado donde haya más oportunidades.

"Llevo dos años y medio viviendo en Valledupar y en junio me mudo a otra ciudad, porque en ese tiempo no me gané ni un solo peso proveniente de mi ciudad, contraté por fuera siempre, toqué las puertas con proyectos culturales beneficiosos en lo social y nadie me escuchó", escribió.

Destacó que Valledupar es una ciudad cultural y turística en potencia, pero que "no ha contado con dirigentes que den una mirada profunda a estos dos pilares fundamentales para su desarrollo, crece en infraestructura y se estanca en lo demás".

Asimismo consideró que: "No hay garantías suficientes en el comercio, el sector público está permeado por el nepotismo del clan de turno, no existen políticas públicas que marquen un camino concreto hacia la generación de empleo, Valledupar es una ciudad desaprovechada".

Finalmente, manifestó su tristeza por tener que irse de Valledupar: "Me duele irme y no poder compartir con mis paisanos el conocimiento adquirido por fuera en el sector cultural y público. Espero que elijan a una persona que le apueste al arte y al turismo, que voten a conciencia y sobretodo averigüen quienes están detrás de cada candidato".