Actriz de 'Rigo' sufrió de abuso y contó como superó ese duro episodio en su vida

Triste confesión y un gran salvavidas

La actriz mencionó que cuando estaba pequeña fue víctima de abuso por parte de un familiar y aunque no hubo violación, si tuvo que soportar tocamiento y otros actos que la dejaron muy vulnerable.

“Yo sufrí de abuso sexual en la infancia del que no recordaba”, mencionó Ella Becerra.

Y es que la colombiana, que se ha ganado el corazón de los colombianos con su más reciente personaje por su berraquera, y resiliencia, mencionó que este episodio solo pudo volver a su memoria tras más de 20 años.

“Yo lo recordé a los 25 años, tenía 4 años, fueron varios abusos. No fue una violación como tal, pero sí tocamientos y cosas así. Me sentía rara, estaba muy triste, no podía hablar”, dijo en el video publicado en redes sociales.

Becerra ha mencionado que, en medio de su mala experiencia, encontró un ‘salvavidas’ en la actuación, pues a través de técnicas, pudo sanar su corazón.

De interés: Nació Charlotte, la segunda hija del futbolista colombiano Luis Díaz

“Insisto, la actuación me ayudó a mucho y todas las técnicas que están alrededor de la actuación porque como el instrumento del actor es el propio cuerpo, la propia voz, la propia psiquis, hay muchas técnicas que ayudan a que tu cuerpo se libere”, destacó.

Ante esta sorpresiva confesión, los usuarios le dieron su voz de apoyo y solidaridad, además de agradecerle por haber dado a conocer una de las situaciones más fuertes de su vida.

“Eres una berraca”, “más admiración por ti y lo que haces”, “qué fuerte, debemos cuidar siempre a nuestros hijos”, “hermosa la tía Berenice”, “gracias por compartir esto con nosotros”, mencionaron algunos.