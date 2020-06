En el marco de la indignación mundial por la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de un policía en Estados Unidos, la actriz y cantante canadiense, Vanessa Morgan - conocida por su participación en la serie Riverdale - decidió que "no se callaría nunca más" y publicó un comunicado en sus redes sociales en el que resalta:

"Estoy cansada de cómo se retrata a los afroamericanos en los medios. Cansada de que nosotros seamos retratados como matones, personas peligrosas o enojadas. Cansada de que también se nos utilice como personajes secundarios no dimensionales para nuestros protagonistas blancos o solo se nos usa en los anuncios de diversidad, pero no en el programa. Comienza en los medios. No me callaré nunca más".

Posteriormente, agregó: "Mi papel en Riverdale no tiene nada que ver con mis compañeros de reparto / amigos. No escriben el programa. Así que no hay necesidad de atacarlos, no toman las decisiones y sé que me respaldan".

My role on Riverdale has nothing to do with my fellow castmates/friends. They don’t write the show. So no need to attack them, they don’t call the shots & I know they have my back. ♥️ — Vanessa Morgan (@VanessaMorgan) June 2, 2020

La muerte de George Floyd ha provocado las reacciones de varias celebridades. El actor George Clooney llamó la atención tras publicar un artículo en el diario Daily Beast, afirmando que "el racismo es la pandemia de Estados Unidos".

Previamente, la empresaria y estrella de televisión, Kylie Jenner, dijo lo mismo en sus redes sociales. "Nunca experimentaré el dolor y el miedo que sufren muchas personas afroamericanas en todo el país todos los días, pero sé que nadie debería tener que vivir con miedo".

Agregó que actualmente el mundo está lidiando con una "horrible pandemia", pero tampoco se puede "ignorar el hecho de que el racismo también es una pandemia". Y, resaltó que teme por su hija - producto de su relación con el rapero Travis Scott - de quien espera "tenga un mejor futuro".

Otras figuras públicas como Madonna, Beyoncé y Billie Elish, también se han pronunciado.