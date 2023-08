Actriz de 'Tía Alison' contó cómo se le apareció la Virgen y la sacó del 'infierno'

Margalida Castro y su reconciliación con la virgen María

“Yo que había sido desahuciada como mentalmente enferma esquizofrénica, incurable, maniacodepresiva, sin esperanzas por los psiquiatras de la época”, así inició lo que fue una conversación entre el actor Santiago Alarcón y la reconocida actriz Margalida Castro.

En medio del podcast ‘Meterse al rancho’, Margalida habló de uno de los momentos más difíciles que vivió a lo largo de su vida luego de casi 30 años de estar interna en varios manicomios, con terapias de electrochoques y otras terapias.

Ahora, en medio de los afanes de la vida y de sus corre y corre en los sets, Margalida cuenta cómo llegó a tener de su lado a los ángeles, arcángeles y hasta su amiga la virgen María, quien la visitó un día a las 3:20 de la mañana.

Su historia inicia con su falta de sueño, algo que para ella ha sido un privilegio, pues desde muy pequeña la veía su madre en la cuna callada.

“Yo duermo 3 o 4 horas, desde niña, que mi mamá me decía yo veía a Margarida en su corralito, en su cunita, calladita sin dormir siempre despierta; yo decía esta niña se la pasara pensando y que piensa un bebecito así porque era muy juiciosa, pero no dormía”, recordó.

Y es que todo se agravó luego de un accidente gravísimo que tuvo, la que la dejó con una fractura de cráneo. Recordó también que la falta total de sueño causa a los 3 días alucinaciones auditivas visuales y “te daña el disco duro. Como decían los médicos, yo tenía disque delirio cósmico”, añadió.

Pero en medio de una visita al manicomio tuvo la visita de su fiel amiga, la virgen María, quien la salvó de la muerte en medio de lo que ella llama un ‘despertar terrorífico.

“Fue terrible, cuando me estaban mordiendo todas así vi una mujercita, fue la primera aparición que tuve la santísima virgen María, pero tampoco fui consciente. Aquí yo vi una mujercita lindísima con ojitos azules, perfectamente limpiecita, entre semejante horror. Yo cuando la vi ahí pegué el grito ¡María, María, no la dejes que me maten no lo dejes matarme ayúdame! Con esa carita sacó una voz como de sótano: suéltenla bichos inmundos no la ensucien más; y quedó todo como en encanto, un silencio absoluto, todas me soltaron dejaron de morderme de vomitarme y se fueron retirando así ante una presencia sobrenatural chiquitita, delgada”, narró Margalida sobre su primer encuentro con la virgen.