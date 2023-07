Actriz de 'Tía Alison' y Orlando Liñán revelan su 'amor'

"Por primera vez en la historia, una invitada está enredando a Orlando y no él a la invitada. Lo tiene quietico, cosa que nunca se había visto en el programa", comentó Violeta.

La respuesta del también actor sorprendió a muchos: "Porque nos amamos hace mucho tiempo", dijo sin titubear. A lo que Moreno respondió entre risas "esto es amor".

De interés: Jairo Ordóñez rompe el silencio: sorprende al revelar con quién se daba besos en Masterchef Celebrity

Y es que no hay que olvidar que esta pareja ya se conocía hace 8 años, pues fueron compañeros de set en la novela de Diomedes Díaz, algo que no dejó olvidar Liñán, pues recordó que el personaje que interpretaba Paola fue uno de los únicos que no terminó enamorado del Cacique de la Junta.

"Fue de las pocas mujeres que le dijo que no a Diomedes en la novela", recalcó el presentador.

La actriz mencionó que fue en esta producción donde nació esta gran relación de amistad entre ellos dos y que ya completan ocho años.

"Era indo, pues imagínate, Diomedes echándole los perros a todos los personajes y todas cayendo rendidas, y Camila era como si no", recordó sobre su personaje en la novela de Diomedes.