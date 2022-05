Un año después la actriz volvió a sorprender a sus fanáticos, subiendo un video con su pareja, donde mostró algunos de sus mejores momentos, durante el film los dos se ven muy felices en medio de sus aventuras, pero lo que más llamó la atención fue la descripción.

La famosa 'peliteñida' escribió; “en 2004 me preguntaron: Lorna, te volverías a casar??? Mi respuesta fue : NO”, pero ahora en el 2022 “Te casarías conmigo??? SI, SI, mil veces SI!!!! ❤️”

Además de esto, acompañó su decisión inicando: “No soy mucho de expresar cosas románticas, el que me ha seguido sabe que es así! Pero Hoy quiero compartir mi felicidad, este hombre, un gran compañero, que me hizo cambiar mi pensamiento, mi sentido de la pareja, con él que he aprendido bastante, con el que vuelvo a creer en que dos, es más chévere, al que amo profundamente , tuve que vivir muchas cosas para llegar a este momento, y saben que? Todo ha valido la pena! Dios nos bendiga siempre! Y nos bendiga a todos!”.