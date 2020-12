Actriz Natalia Reyes denuncia abuso policial con "manoseada” en Cartagena

Los varios casos de abuso policial en Colombia, que han generado indignación nacional y que han desatado marchas y alteración al orden público, con resultados lamentables, parece que no han sido suficientes para cambiar la actitud de algunos uniformados que se exceden en el uso de su poder.

Pues las redes sociales han sido una ventana para evidenciar algunas de estas situaciones en las que los ciudadanos continúan haciendo llamados a ser respetados por la autoridad. Sin embargo, cabe aclarar que también son decenas de caso en los que los civiles son quienes abusan y atacan a la fuerza pública.

En medio de esta problemática actual, se conoció un reciente video en el que se evidencia un caso de presunto abuso policial en Cartagena, donde dos uniformados retienen a dos hombres y, en medio del procedimiento policial, es agredido uno de los civiles.

La denuncia ciudadana fue hecha por la actriz Natalia Reyes, a través de su cuenta en la red social Instagram, donde publicó un video en el que se observa parte del procedimiento en el que se presentó lo que ella cataloga como “brutalidad policial”.

En las imágenes se observa a dos policías reteniendo en la puerta de un local comercial a dos hombres quienes, aparentemente, no se oponen a los requerimientos ya que se encontraban con lo que parece ser la billetera en la mano y los bolsillos de la pantaloneta por fuera. Repentinamente, uno de los policías golpea con un puño en la cara a uno de los detenidos quien debido a la agresión retrocede, mientras el uniformado saca y carga su arma.

Esto sucede ante la mirada impotente del amigo del hombre agredido y de otro uniformado. Luego de unos segundos el hombre es esposado y retirado del lugar junto a su amigo.

En la denuncia, la actriz Natalia Reyes asegura que quien fue agredido es un amigo suyo llamado Kendrick Sampson, quien también es actor y activista en Estados Unidos.

Reyes expresa indignación y dolor por la situación de la que asegura que los hombres fueron manoseados antes de que comenzaran a grabar la agresión. Además señala que en la Estación los policías se negaron a devolverles la identificación a los detenidos y además les intentaron sacar un comparendo por desacato.

“Y me duele todo, no solo porque sea él y sea mi amigo, sino porque es el día a día de muchos, porque nos hemos acostumbrado a esto y NO está bien, no es normal”, expresa la actriz.

Agrega en su mensaje que “la Policía tiene derecho de pedir papeles a quien quiera pero no tiene derecho de golpear, manosear (como pasó antes de que empezaran a grabar) y apuntar a una persona que no está cometiendo ningún delito ni oponiendo ninguna resistencia. Llevarlo a una Estación, no querer devolverle su identificación y para rematar querer ponerle un comparendo por desacato. ¿Hasta cuándo? ¿Y si no lo hubieran grabado? Este no es un llamado al odio y la división sino realmente a repensar y reestructurar el uso de la fuerza”.