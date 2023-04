Actriz Patricia Tamayo publicó foto sin nada de ropa en la piscina: "celebro lo que no pesa"

Actriz Patricia Tamayo publicó foto sin nada de ropa

La actriz suele compartir algunos momentos de su vida privada en su Instagram, donde tiene cerca de 100 mil seguidores.

Fue en esta red social que la actriz aprovechó para publicar una fotografía que causó impresión en todos sus seguidores, pues Tamayo apareció sin nada de ropa.

La fotografía fue compartida con el siguiente mensaje: "el agua. La ingravidez. La liviandad. Hoy celebro lo que no pesa. Lo que no cubre, no imposta e importa. Es que a veces tengo la mala costumbre de relacionar directamente el peso con la importancia. Y no. Hay tanto de fatigoso como de leve en lo importante. Eso. Sí y también rico empelotarse una vez al año, que hps".

La imagen ya cuenta con más de 1.600 me gusta y decenas de comentarios.