Actriz Rebel Wilson anunció que tuvo una bebé por gestación subrogada

La actriz australiana Rebel Wilson, que el pasado junio reveló su relación con la diseñadora Ramona Agruma, anunció este martes que ha tenido una bebé mediante gestación subrogada.

"Más que orgullosa de anunciar el nacimiento de mi primer bebé, Royce Lilian, nacida esta pasada semana por gestación subrogada. No puedo describir el amor que tengo por ella, ¡es un milagro maravilloso!", señaló la actriz en su cuenta de Instagram.

"(...) esto ha sido un proceso de años..., pero particularmente quería agradecer a la preciosa persona que la ha llevado (en su vientre) y ha dado a luz con tanta gracia y cuidado", agregó Wilson.

La actriz, conocida por películas como "Dando la nota" ("Pitch Perfect") o "Cómo ser soltero" ("How to be Single"), fue felicitada por muchas personas en la red social, aunque también recibió algunas críticas por parte de personas contrarias a la gestación subrogada.

"Ser madre no es un derecho, es un regalo. Si no puedes gestarlos tú, adopta. Los ricos siempre creyendo que todo tiene un precio, incluso las personas", afirmó una usuaria identificada como coriina91.

El pasado mayo, Wilson declaró a la revista People que perdió 36 kilogramos después de que un doctor le dijese en 2019 que tendría más posibilidades de engendrar óvulos si bajaba de peso.

La actriz, de 42 años, dijo al mes siguiente que tenía una relación con Agruma en medio de la polémica, ya que la intérprete realizó la revelación bajo presión.

El columnista del diario "The Sydney Morning Herald" Andrew Hornery reconoció entonces que había escrito a Wilson indicándole que conocía su relación con Agruma y le envió unas preguntas para un artículo que iba a publicar en un par de días.

Sin embargo, la intérprete se adelantó y reveló en Instagram su relación homosexual.

El columnista, que es gay, pidió disculpas a Wilson, pero aseguró que no hubiera publicado el artículo si la actriz no hubiera respondido a las respuestas.