Actriz reconoce que deja a su novio estar con otras mujeres y ella hace lo mismo

Muchos televidentes recuerdan a la actriz pereirana Marisol Correa por su papel en Enfermeras, donde interpretó a Sandra Moratos, una secretaria costeña que se ve envuelta en un conflicto sentimental con un amor de su pasado y el desamor de su hijo.

Recientemente Marisol se ha convertido en tendencia por cuenta de una entrevista en la que reveló que tiene una relación abierta con el director de cine John Ojeda.

Correa dio detalles de cómo funciona una relación abierta, cómo llegaron a ese acuerdo y las reglas que tienen entre ambos para que todo funcione.

"Una relación abierta es romper con el acuerdo de exclusividad sexual y llegar a unos acuerdos de fidelidad, entendiendo que fidelidad es ser más leales y honestos que el no salir con otras personas", empezó explicando la actriz.

En ese sentido, considera que no se debe sentir culpa si se tiene pareja y se siente atraído por otra persona: "Es normal desear a otras personas, es un mito que si estoy enamorado no me puedo sentir atraído por otro ser. Por más que te comprometas tu cuerpo sigue sintiendo cosas".

¿Cómo llegó a una relación abierta?

La actriz cuenta que estaba soltera y salía con varias personas y era clara con que no quería nada serio, hasta que llegó Ojeda: "Llegó alguien con intensión de salir contigo en serio, yo le dije que no quería nada serio, que iba a seguir saliendo con otras personas y él podía ser parte de eso, y me dijo bueno".

En ese sentido, explicó algunas de las reglas que tienen para que la relación funcione: "Tenemos un fin de semana libre al mes, cada quien lo usa como quiere (...) En esa libertad puede ser quedarse solo viendo tele o salir con otra persona".

Asimismo, explicó que por nada del mundo salen con amigos en común, no se puede llevar a otra persona a casa de ninguno, "págale motel y cuidarnos siempre con preservativos".

Su novio