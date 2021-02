Acusan al actor Ricardo Crespo de abusar de su hija y obligarla a ver porno

El actor está recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur y deberá defenderse en prisión, como lo determinó el juez del caso, que además dio un plazo de tres meses para cerrar la investigación pertinente.

Crespo, por su parte, emitió un comunicado en el que niega las acusaciones y asegura que demostrará su inocencia. Dice también que no se había pronunciado porque él mismo estaba sorprendido de la denuncia: "(...) hasta este momento he optado por no hacer declaraciones al respecto, pues yo mismo me encontré sorprendido, paralizado y atónito ante la gravedad de los cargos delictuosos que se me achacan".