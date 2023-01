Acusan de plagio a Briella en su canción 'Solo tú', ¿seguirá con su demanda a Shakira?

Como era de esperarse, el comentario causó tanta polémica que muchos empezaron a comparar su canción con otros sencillos que salieron antes que 'Solo tú', pese a que también existían comentarios que confirmaban que la barranquillera se había copiado.

‘Married yo your Melody’, de Imanbek y Salim Ilese; ‘Recuérdame’, de Caín Guzmán; ‘Tututu’, de May y Karen; Dangerous in love’, de Secreto Number; ‘Tu turrito’, de Rei y Callejero Fino; ‘Me & the rhythm’, de Selena Gómez, y ‘Soltera remix’, de Lunay, Daddy Yankee y Bad Bunny, ,son algunos de los temas con los que acusan a Briella de haber cometido plagio mucho antes.

En este mismo modo, el tiktoker Yurguen oficial publicó videos con las comparaciones, publicaciones que no tardaron en viralizarse y en acumular miles de reproducciones