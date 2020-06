Acusan a JK Rowling de feminista radical que odia a las personas trans

La escritora británica JK Rowling ha sido acusada de transfobia en Twitter al dar a entender en un comentario que solo las mujeres menstrúan, lo que ha indignado a grupos que consideran esa perspectiva discriminatoria.

La creadora de Harry Potter ha sido tildada además de "feminista radical que excluye a los trans" (TERF, en inglés) por defender que el sexo biológico de las personas es real y "no una ilusión".

Todo empezó cuando el sábado compartió un enlace a un artículo titulado "Opinión: Creando un mundo post-COVID-19 más igualitario para la gente que menstrúa" e ironizó con que "esa gente que menstrúa" "solía tener un nombre", en alusión a la mujer.

Ese comentario fue considerado por algunos usuarios y organizaciones como discriminatorio hacia otras personas que también pueden menstruar, como la gente transgénero o de género no binario, y también hacia las mujeres que por algún motivo no tienen la menstruación.

Después del tuit inicial, la autora, que tiene 14,5 millones de seguidores en la red social, procedió a explicar su posición respecto a sexo y género, lo que aumentó la controversia.

Rowling dijo que respeta "el derecho de toda persona trans a vivir de cualquier manera que sienta como auténtica y cómoda" pero al mismo tiempo reivindicó que su propia vida ha estado marcada "por el hecho de ser mujer", con todas las consecuencias que ello implica y que, a su parecer, difieren de las experiencias de otros colectivos.

"La idea de que las mujeres como yo -que hemos sido empáticas con la gente trans durante décadas, sintiendo afinidad porque son vulnerables de la misma manera que las mujeres, es decir, a la violencia masculina- 'odian' a las personas trans porque pensamos que el sexo es real y tiene consecuencias vitales, es una tontería", afirmó.

"Si el sexo no es real, no hay atracción hacia el mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad vivida de las mujeres a nivel global se borra. Conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas de hablar de sus vidas de manera significativa. No es odio decir la verdad", escribió.

Otros usuarios criticaron que Rowling, que ha opinado anteriormente sobre el asunto de la diferenciación entre las mujeres y las personas transgénero, se centrara en este tema cuando el mundo está volcado en las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía el 25 de mayo en Estados Unidos.