Adele confirma el estreno de su álbum '30' para este año

Es oficial, Adele, cantante estadounidense, ha anunciado su cuarto álbum, 30, el primero luego de seis años.

La cantante reconocida por “Rolling in the Deep”, “Hello”, “Someone Like You”, entre otras más, también confirmó que la fecha de lanzamiento será el 19 de noviembre y dio a conocer la posible portada del álbum que presenta una toma lateral de su rostro sobre un fondo azul.

La noticia sigue al anuncio del sencillo principal, "Easy on Me", que se lanzará este viernes (15 de octubre).

Le interesa leer también: Madonna y Maluma hablan de la vida y la música en la revista Rolling Stone

Así lo confirmó la artista en sus redes sociales, donde también detalló su viaje para hacer el álbum, “ciertamente no estaba ni cerca de donde esperaba estar cuando lo empecé hace casi tres años. En realidad, es todo lo contrario".

“He aprendido muchas verdades sobre mí misma a lo largo del camino...Me he quitado muchas capas, pero también me he envuelto si hay nuevas. Descubrí mentalidades genuinamente útiles y saludables con las que liderar, y siento que finalmente he encontrado mis sentimientos nuevamente”, señaló en su cuenta de Instagram.

“Me atrevería a decir que nunca me había sentido más tranquilo en mi vida. Y entonces, estoy lista para finalmente lanzar este álbum”, así dando una fecha establecida, para todas los seguidores que esperan su álbum.

Lea también: Will Poulter se suma al universo de Marvel como Adam Warlock en Guardianes de la Galaxia

La cantante continúa describiendo a '30' como su "viaje o morir" durante el momento "más turbulento" de su vida. También lo llama su "amiga que fue con una botella de vino y comida para llevar", con el propósito de animarla.