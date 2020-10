Adele 'la sacó del estadio' en Saturday Night Live, hasta bromeó con su cambio físico

Adele sorprendió a miles de sus fanáticos de todo el mundo tras anunciar su regreso a la televisión con una presentación en el famoso show ‘Saturday Night Live’, donde su primera aparición fue hace 12 años. A través de una publicación, la artista manifestó la emoción y felicidad que sentía de esta nueva experiencia en su vida.

A pesar de que la cantante dio a conocer su retiro temporal de la música en 2016 por diversas razones, durante su participación en la reciente emisión del programa, regresó con potencia para recordar algunos de los clásicos más sonados en la industria artística y reflejar su característico humor negro.

La estrella musical hizo parte de una puesta en escena donde imitaban el formato ‘The Bachelor’, y en el cual presentó un gracioso un sketch donde alardeó de su figura y peso actual con un marcado sarcasmo. En este segmento también hizo de host e interactuó con sus compañeros de set.

“Hola, soy Adele Adkins, tengo 32 años. Es posible que me conozcan como la cantante Adele. Estoy aquí porque he vivido muchos desamores en mi vida: primero a los 19 años y luego a los 21; después, el más famoso, a los 25”, dijo frente a la cámara, luciendo un elegante traje negro.

Tras presentar a las otras mujeres que lucharían por el amor de Beck Bennet, Adele saca sus mejores dotes de conquista para llamar la atención del ‘galán’ y revive sus éxitos más reconocidos en la música como ‘Someone Like You’, ‘When We Were Young’ y ‘Hello’.

Este último tema lo utilizó para interrumpir una de las citas que estaba teniendo el protagonista del formato, donde aprovechó y mostró la característica potencia de su voz. Después de esta pequeña muestra artística, Bennet eligió a otra de las candidatas como su enamorada y Adele finalizó su presentación al interpretar ‘Rolling in the Deep’.

Esta canción fue acompañada con el coro del público, quienes aplaudieron y halagaron a la celebridad por todos los matices que plasmó en su regreso a la televisión.

No obstante, para finalizar esta aparición, Adele indicó que próximamente traerá nueva música a su trayectoria profesional y se prepara para trabajar en ello. De igual manera, aprovechó el espacio para referirse a su apariencia física y bromear con el cambio radical que tuvo su cuerpo.

“Sé que me veo muy, muy diferente desde la última vez que me vieron, pero en realidad, debido a todas las restricciones de la Covid-19 y las prohibiciones de viaje, tuve que viajar ligero y solo pude traer la mitad de mí; esta es la mitad que elegí”, indicó la famosa con humor negro.