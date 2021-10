"A los 30, mi vida se desmoronó sin previo aviso", explica Adele, de 33 años. "Siento que este álbum trata de la autodestrucción y de la autorreflexión y la autorredención".

También recuerda la ruptura con su marido, Simon Konecki, fundador de una organización benéfica, del que se separó en abril de 2019. La relación "ya no me convenía (...) no fui infeliz, pero lo habría sido si no hubiera pensado primero en mí".

Este nuevo disco muy personal nació precisamente para responder a las numerosas preguntas de su hijo Angelo, que pronto cumplirá nueve años, sobre este divorcio y la herida que le causó.

"Mi hijo tiene muchas preguntas. Preguntas realmente buenas, preguntas realmente inocentes, para las que no tengo respuesta", como "¿por qué no podéis vivir juntos?", concluyó la cantante de éxitos "Someone Like You" y "Hello".