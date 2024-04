Adiós a 'Rigo': Juan Pablo Urrego se despide con emotivo mensaje

Pero el actor no fue el único que se despidió de esta novela tan exitosa, también lo hicieron los actores Ana María Estupiñán, Sandra Reyes y Ramiro Meneses.

Ana María Estupiñán, quien le dio vida al amor de la vida de ‘Rigo’, Michelle Durango. “Hoy se acaba esta historia que Rigoberto Urán y Michel Durango tuvieron la valentía de contar y compartir con todos nosotros.Un proyecto maravilloso; conocerlos y trabajar con cada uno de ustedes fue un regalo inmenso para mi vida porque es lindo trabajar con gente profesional, generosa, entregada, comprometida y divertida a la vez; Estoy inmensamente agradecida y feliz”.

Sandra Reyes, actriz que interpretó a Aracely Urán, “Fui muy feliz haciendo Aracely, me llevo fortaleza de seguir adelante a pesar del miedo, de todo, de la violencia. Esa fortaleza e integridad de levantar esa cabeza y seguir adelante”.

Y finalmente Ramiro Meneses, Lucho Urán: “Se queda uno sin piso, sin casa, sin personaje, es un proceso que no es muy chévere, Yo de lucho me llevo el amor, sus dichos, su rapidez mental y me llevo la alegría de haberlo en cocreación con producción y los compañeros que me rodearon”.