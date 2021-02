Adiós a Daft Punk, el grupo anuncia su separación

El grupo francés Daft Punk anunció su separación musical tras varias décadas de música, giras, producciones artísticas y premios recibidos en diferentes lugares del mundo-

De acuerdo con el portal PitchFork, especializado en música en inglés, "la noticia la dieron con un video de ocho minutos titulado 'Epílogo', extraído de su película Electroma de 2006. Cuando se le preguntó si Daft Punk había dejado de existir, su publicista de toda la vida, Kathryn Frazier, confirmó la noticia a Pitchfork, pero no dio ninguna razón de la ruptura".

Asimismo, este medio indica que en las imágenes aparecen los productores con sus icónicos trajes de robot, separándose en silencio en el desierto antes de que uno de ellos vuele por los aires.

"El resto del clip está ambientado en su colaboración con Paul Williams, "Touch", e incluye un mensaje "1993-2001" seguido de una extensa escena de puesta de sol. El publicista de Daft Punk ha confirmado la ruptura a Pitchfork", se indicó.

Aunque de momento se desconocen más detalles de la ruptura del famoso grupo, en la industria musical siempre serán recordados los hermanos Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter, creadores de Daft Punk, y por tener varios éxitos en el mundo, entre los que se encuentran las canciones 'One more time', 'Digital Love' y 'Harder, Better, Faster, Stronger', así como tras que, incluso, fueron la banda sonora de algunas películas.

Por su parte, la revista Variety indicó que "aunque su representante no quiso decir si el dúo continuará trabajando juntos bajo otros nombres o si hay otros proyectos nuevos en marcha, parece probable, teniendo en cuenta la famosa historia del grupo, contraria a las convenciones, que sigan publicando música, videos y cualquier otro proyecto que se les antoje".