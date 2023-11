Adriana Arango estuvo un año entero sin hablar, ¿qué le pasó?

Fue por eso que decidieron llevarla a un colegio de niños especiales, esperando que volviera a hablar, también para que pudiera aprender a organizar las letras, pues las confundía.

“Me parecía de terror, mi psicóloga diciéndome <bueno dígame cuál es la C> y yo miraba las letras y no sabía cuál era, no entendía. Sentía mucho estrés y mucha angustia”.

Reflexionó en medio de la conversación, que creía que eso había sido culpa de sus padres, porque el colegio de niños especiales fue por su paso por Bogotá y porque tenían dinero, pero luego fueron a vivir a Medellín y le tocó ir a una escuela pública. Cosa que para ella fue fantástico.

Estando en ese colegio, Adriana no sentía la presión de una psicóloga o un profesor que observara de cerca lo que ella estaba haciendo, como no se sentía presionada, empezó a hablar y a entender de mejor manera las clases y le fue bien en el colegio.

“Me encantó la escuela pública. Aprendí a nadar en las piscinas olímpicas de Medellín, fue espectacular”.