Adriana Betancur preocupó a sus fieles seguidores de redes sociales luego de compartir una fotografía de la crisis de salud que estaba atravesando, al necesitar un nuevo trasplante de riñón. Los usuarios de redes sociales se interesaron por saber cómo iba su proceso de recuperación y la presentadora contó acerca de lo que estaba viviendo.

No obstante, recientemente, la celebridad colombiana llamó la atención de los curiosos luego de participar en el formato AutoStar TV, conducido por Andrés Wilches, donde relató una anécdota que experimentó en el pasado después de la muerte de Jota Mario, uno de sus grandes amigos y excompañeros de trabajo.

De acuerdo con lo que relató la colombiana, el fallecido presentador tuvo un papel muy importante en su vida y la muerte de él impactó de fuerte manera en su realidad. Betancur no dudó en destacar lo relevante que fue su paso por ‘Muy buenos días’, de RCN, y el aporte profesional que fue Jota Mario.

“Para mí fue muy fuerte, Jota fue una persona muy importante en mi vida profesional y lo consideraba mi amigo. Además de ser el jefe, era una persona que siempre estaba pendiente de nosotros, a mí me hizo un montón de veces terapia”, afirmó Adriana en el diálogo dentro del auto.

Al pasar la conversación, el conductor le preguntó a la famosa si en algún momento de su vida Jota Mario también se le había manifestado, tal y como le ocurrió a otras celebridades como Laura Acuña. La modelo no lo pensó dos veces y afirmó que sí había vivido algo parecido durante un día de su cotidianidad.

“Sí me pasó, dentro del case del celular apareció una pluma blanca…no sé cómo llegó ahí, ya cuando escuché los testimonios de los demás, dije: ‘Debe ser él, debe ser lo mismo’, pero no lo conté para que no dijeran se chifló la otra”, relató Adriana Betancur.