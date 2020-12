Adriana Lucía revela los pantallazos de las amenazas de muerte en su contra

La cantante Adriana Lucía compartió a través de sus redes sociales una serie de mensajes que ha recibido en las últimas horas en los que la alertan por hechos que pondrían en riesgo su vida.

Según las imágenes divulgadas por la cordobesa, unos mensajes en Whatsapp de un contacto que probablemente la artista no tenga agregado en sus contactos le comunica que "sólo le informo, dígale que están pagando para que la maten, por eso me comunico con ella para ayudarla si ella desea".

Asimismo, en este chat la persona que le envía los mensajes le advierte que "de todas maneras están siguiendo todos su pasos, porque del gremio donde usted se mueve hay muchos falsos y de ese gremio están pagando por su vida".

Igualmente, quien envía los mensajes dice que "le informo porque usted no me ha hecho nada, pero como usted no es bien (sic) dejemos así".

Justamente este jueves Adriana Lucía manifestó que "nuevamente recibo amenazas, anoche otra vez el miedo y la zozobra; las hago públicas para alertar a las autoridades. Me resisto a vivir en un país en el que opinar es una condena. Aquí estoy, con mi música y mi voz".

Tan pronto se conocieron esta amenazas varios artistas manifestaron su solidaridad a través de redes, entre ellos Mario Muñoz, vocalista de la banda Doctor Krápula, quien manifestó que "las voces que piensan diferente son voces que hay que defender y cuidar, ante las amenazas amiga querida. No estás sola".

También el actor Santiago Alarcón escribió: "aquí estamos contigo Adriana. Somos muchos los que te amamos y sola no te vamos a dejar", al tiempo que el periodista Daniel Samper Ospina manifestó, "hagamos visible esta situación para que las autoridades reaccionen".

Esta es la segunda vez que Adriana Lucía recibe amenazas a través de redes sociales. El año pasado días, después de liderar la iniciativa 'Un canto por Colombia', también fue víctima de estos hechos.