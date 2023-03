Adriana Romero y Rodrigo Candamil ¿Por qué se separaron después de 20 años de matrimonio?

Aunque muchas personas se preguntaban sobre las razones de su separación, en la última entrevista en la que habló sobre este rumor, la actriz dijo al programa Lo sé todo, “les digo, Adriana Romero no habla de su vida privada. Nunca lo he hecho ni cuando empecé, ni ahora, ni nunca. ¿Por qué? Porque siento que, aunque soy una persona pública, la vida privada no se debe compartir, pues abre la puerta a muchas cosas que a mí no me gustan. (...) Soy actriz y eso es lo que comparto con ustedes y mi público. Simplemente, estoy feliz y agradecida con Dios”.

Por otro lado, Romero dijo al mismo programa, “yo creo que esa historia es una historia maravillosa que no se puede definir como que se terminó. Es una historia que no solo va a ser parte de mi vida, sino de la de mis hijas”.

Estas respuestas dejaron muchas dudas a los fanáticos de esta pareja, pues dicen que dieron a entender que ya no están juntos, pero hay un vínculo emocional que siempre los tendrá unidos.

Desde ese entonces, ninguno de los dos ha compartido fotos juntos, por lo que se presume que su relación finalizó. Sin embargo, en redes sociales comparten diferentes momentos de su vida privada y profesional, como los proyectos en los que trabajan.

A continuación algunas publicaciones de la pareja: