"Ahora Aco será mi amorcito": Paola 'la Barbie' al enterarse que Aco Pérez gusta de ella en Survivor

'Survivor', la isla de los famosos, ha hecho que la unión entre los famosos vaya mejorando por cuenta de los distintos cambios que se han hecho entre tribus y el esfuerzo que tienen que dejar en cada uno de los desafíos.

En medio de la última prueba que se tuvo en el más reciente capítulo del reality, se hicieron algunos cambios en los que de cada tribu debía salir un famoso y hacer parte de otro grupo.

Siendo así, Diana Gil pasó a la tribu Koi, Valentina Taguado pasó a Amazonas y Leonardo Moran a Espartos. En esta última tribu, aprovecharon una pequeña fogata y un café para mantener una charla de donde empezaron a salir algunas confesiones algo picantes.

Leo, en medio de la conversación, le confesó a Paola Usme que Aco Pérez, quien es de Amazonas, gusta de ella desde el inicio del concurso, lo que para 'Barbie' fue una total sorpresa.

"Aco te ve y dice no joa' Barbie, desde la admiración él te ve con el fucsia, con el azul, con todos los vestidos de baño y se muere. La vez pasada dijo, no me importa con tal de comer más sano y ver a la Barbie estoy hecho", le contó a Leo cocinero a Usme.

En medio de risas, Paola comentó que le parece un acto tierno, pues según ella, nunca se había dado cuenta. "Tenía un admirador y no tenía ni idea", dijo.

Asimismo, agregó que desde ahora Aco será su 'amorcito', aclarando que solo será en el programa, pues "yo afuera tengo a mi novio esperándome".

Por su parte, Eleider Álrvarez, confirmó que desde que inició el reality, Aco siempre ha expresado que le parece muy linda Barbie, incluso la consideró "su amor platónico".