Ahora me cosifico yo: Cony Camelo y su duro mensaje por el acoso que vive en las calles

La actriz colombiana Cony Camelo, recordada por su interpretación de Hilda Reyes, en la novela Los Reyes del Canal RCN, mostró su indignación frente al acoso que sufren las mujeres en la calle de partes de sujetos que lanzan todo tipo de comentarios soeces y vulgares.

La famosa, quien es constante víctima de este tipo de actos como le sucede a gran parte de mujeres en el país, rechazó este tipo de comentarios que denigran a la mujer y la intimidan.

Contó que el más reciente caso lo vivió en la ciudad de Santa Marta, donde terminó discutiendo con un vendedor que le lanzó comentarios vulgares por su esbelto cuerpo y ella lo insultó cansada de vivir esta situación a diario.

“Estoy mamada de salir a la calle acá en Santa Marta y recibir comentarios tan vulgares. Tanto que ayer me emputé y le pegué una insultada a un vendedor que fui vulgar igual que él. Y me vino bien, me gustó gritar e insultarlo. Y pienso que he sido demasiado complaciente con eso muchas veces, mucho tiempo. Y es momento de gritar si es necesario. Ya no más”, expresó la actriz, de 43 años.

Dijo que ahora ella misma se iba a cosificar y compartió una serie de imágenes en una publicación que llamó “Cosifiquémonos”, en la que muestra su abdomen y su espectacular figura a través del espejo.