La actriz y cantante Aida Bossa contó que hace poco estuvo muy enferma, pero, que, por fortuna ya se encuentra muy bien y lista para continuar con su personaje en la obra de teatro ‘53 domingos’, y la grabación de su álbum musical.

La artista costeña, recordada por participar en telenovelas como ‘Leandro Díaz’, ‘El man es Germán’, ‘Francisco, el matemático’, entre otras, aseguró en ‘Buen Día, Colombia’ que fue diagnosticada con neumonía atípica y derrame pleural. De acuerdo con la actriz, su estado de salud de deterioró al no parar de trabajar. Asimismo, señaló que también influyó muchas cosas personales.

“Indiscutiblemente hay que pensar más en uno y estar más pendiente de uno. Y es que a veces solemos estar más pendiente del trabajo y de que los que están alrededor estén bien”, indicó Bossa.

En cuanto a los síntomas que presentó, la artista aseguró que todo pasó de un momento a otro.

“Había un exceso de muchas cosas. No tuve ningún síntoma de gripa. Un día, simplemente, ya me costaba respirar. Yo no tenía claridad de esa enfermedad hasta que me dio”, explicó.

¿Qué es la neumonía atípica y derrame pleural?

De acuerdo con Medline Plus, “la neumonía atípica es una infección es causada por bacterias diferentes de las que son más comunes que causan la neumonía típica. La neumonía atípica también tiende a provocar síntomas más leves que la neumonía típica”.

En cuanto al derrame pleural, Medline Plus explica que se trata de una acumulación de líquido entre las capas de tejido que recubren los pulmones y la cavidad torácica.

“Su cuerpo produce líquido pleural en pequeñas cantidades para lubricar las superficies de la pleura. Este es el tejido delgado que recubre la cavidad torácica y rodea los pulmones. Un derrame pleural es una acumulación anormal y excesiva de este líquido”, se lee en el portal web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.