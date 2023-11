La actriz expresó su indignación en redes sociales, destacando la importancia de respetar el trabajo de los artistas. "Al artista se le respeta, esto es nuestro trabajo y nosotros vivimos de esto. No nos subimos a un escenario si no nos pagan lo que se compromete. (...) Fueron las autoridades del municipio de Duitama quienes no nos cumplieron", concluyó.

