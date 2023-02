Aida Victoria, como toda una diosa, con su traje para los Carnavales de Barranquilla

Del l 18 al 21 de febrero del 2023, Barranquilla se vestirá de fiesta, mucho sabor y color, pues se llevará a cabo su edición número 30 de uno de los carnavales más importantes de Colombia.

La celebración está más que lista y aunque faltan días para que se inaugure oficialmente, algunos artistas y famosos hacen parte del precarnaval, este es el caso de la reconocida influencer Aida Victoria Merlano, quien sorprendió con un sensual atuendo durante las fiestas.

Tal y como se puede ver en un video compartido en su cuenta de Instagram, Aida Victoria Victoria ya está preparada para disfrutar el Carnaval de Barranquilla, celebración para la que utilizó un sensual y característico traje dorado acompañado de algunos accesorios del mismo tono. Las prendas se resumen en un pequeño top y un panty que le jugaron una buena pasada, pues resaltaron su curvilínea figura dejando entrever su tonificado cuerpo.

Asimismo, en el clip, Aida mostró su dotes de bailarina, pues bailó con cuanta persona se encontró en la calle y dejó ver el sabor que lleva dentro, pues de acuerdo a sus palabras, "el carnaval no se cuenta, se VIVE.... el que no ha vivido un carnaval, no ha vivido"

