,Desde que se convirtió en famosa, Aida Victoria Merlano ha estado en el centro de comentarios y opiniones en redes sociales, pues recordemos que hace más o menos un mes fue condenada a 7 años y cinco meses de prisión por supuestamente colaborar con la fuga de su madre, la exsenadora Aida Merlano.

Un poco más antiguo, pero igual de escandaloso lo fue su romance con Yeferson Cossio, esto luego de que se hicieran virales unas fotografías donde los influenciadores estaban dándose un beso, pues para ese momento nadie sabía que el paisa había terminado con su eterna novia Jenn Muriel, por lo que ambos fueron altamente criticados.

En su momento Aida Victoria pareció confirmar su amorío, no obstante, tiempo después se conoció que Yeferson Cossio lo definió "como un error en su vida".

Debido a que el tema fue tan controversial, al poco tiempo Aida Victoria y Yeferson Cossio terminaron su relación amorosa, una ruptura que la mujer aseguró terminó en buenos términos, pero de la cual reveló algunos detalles desconocidos en su más reciente entrevista con Dímelo King.

Durante la charla, la influencer barranquillera aseguró que el paisa siempre le pareció muy simpático, también aclaró que no salieron o tuvieron un romance por marketing, ya que según contó entre ella y él hubo una conexión bastante bonita. Asimismo, otro de los detalles revelados que más llama la atención, es que Aida Victoria dijo que ella sí se enamoro de Yeferson Cossio, pues siempre fue muy especial e incluso le dijo las palabras más lindas que un hombre le haya dicho.

"Solo te diré algo, las cosas más bonitas que me ha dicho un hombre en la vida me las dijo él. Sí hubo una cagada, él nunca hizo pública su ruptura cuando pasó y entonces pensaron que era un cacho, pero en verdad no lo fue" indicó.

