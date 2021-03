Aida Victoria Merlano ¿Detrás de las palabras de Lowe León en disputa con Valdiri?

Andrea Valdiri y Lowe León se encuentran lidiando con problemas personales tras la ruptura sentimental que vivieron meses atrás, en medio del embarazo de su hija, Adhara. Ambos se han pronunciado sobre la paternidad del cantante y el ámbito personal que cruzaron a lo legal.

Recientemente, Valdiri decidió responder a su expareja a través de un en vivo, donde no profundizó más de lo debido por el tema legal que están llevando. La bailarina indicó que hay momentos en su vida que prefiere guardarse las cosas y llevarlas de otra forma, ya que le pueden afectar su embarazo, y eso no lo entienden los hombres.

Ante lo que hizo León, la celebridad aseguró que no sentía la necesidad de que se ventilaran los problemas por redes sociales, puesto que se podía llegar a un acuerdo al final del camino. De igual manera, Andrea aclaró que ha dejado pasar muchas cosas relacionadas con su ex, por el momento “tan bonito” que está viviendo actualmente.

Lea también: Amparo Grisales, a sus 64 años volvió a dejar sin aliento a muchos con mini tanga

Sin embargo, en medio del cruce de mensajes, Aida Victoria Merlano terminó metida en el pleito por preguntas y curiosidades de algunas personas en redes sociales. La creadora de contenido fue señalada de escribir las líneas y mensajes que transmitió Lowe en su video, publicado días atrás.

En una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram, un seguidor de Merlano le insinuó que ella había sido la encargada de darle el parlamento a León para defenderse en redes sociales de los ataques que recibía.

“¿Es verdad que le escribiste el parlamento a Lowe León?”, preguntó el curioso.

Lea además: Lina Tejeiro y la 'peinada' que le metió a un seguidor que la llamó "necesitada"

Sin embargo, Aida Victoria afirmó que no tenía nada que ver en este pleito, y menos en lo que expuso el artista, ya que ella ni siquiera hubiera considerado el hecho de hablar de esta manera de un tema fuerte en una plataforma así.

“Lowe es mi amigo, me cae superbién, pero yo no compro pelea ajena y mucho menos me meto en lo que no me importa”, respondió Merlano, agregando que le había parecido muy “jurídico” el parlamento que dio Lowe al público.

De esta forma, la colombiana se libera de responsabilidades sobre la disputa entre Valdiri y su amigo.