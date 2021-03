Aida Victoria Merlano responde los cuestionamientos por subir videos con el ex de Andrea Valdiri

Aida Victoria Merlano se ha convertido en una de las creadoras de contenido más reconocidas de las redes sociales, no solo por el tipo de información que maneja en sus publicaciones, sino por la contundencia que suele manejar a la hora de responderle a los usuarios que la critican y atacan en estas plataformas digitales.

La joven en esta ocasión llamó la atención de varios de sus fieles seguidores de Instagram, luego de publicar en las historias de su cuenta oficial un video en compañía de Lowe león, expareja de Andrea Valdiri. En este post ambos aparecen riéndose y compartiendo un momento, haciendo énfasis en los zapatos que lleva puestos el cantante.

Sin embargo, los comentarios negativos comenzaron a llegar a la bandeja de entrada de los mensajes directos de Merlano, donde la recriminaban por sostener una amistad con el artista, pues no estaban de acuerdo con lo que pasó en la relación que tenía con Valdiri.

Ante este descontento de los usuarios, la colombiana decidió pronunciarse a través de estos videos y aclarar que ella no tiene nada que ver con el problema entre León y la bailarina, por lo que no tomará posición personal respecto a eso.

“No sirvo para hacerme la loca frente a situaciones que son evidentes y en el DM hay un evidente descontento por la amistad con Lowe”, inició Aida Victoria en un clip, donde regaló una reflexión sobre los “buenos” y “malos” que hay en cada situación.

“Yo no conozco ni me competen los ‘por qué’, entonces no puedo juzgar”, expresó la colombiana, aclarando que no dejará de ser amiga del cantante por prejuicios que hay en el medio con relación a su vida sentimental.

Aida Victoria recordó los momentos duros que vivió por prejuicios y señalamientos que no tenían nada que ver con ella. Esta experiencia la fortaleció y le enseñó que lo mejor es retribuir abriéndole las puertas a la gente sin juzgar.

Muchas personas la respaldaron y le pidieron a otros usuarios "superar" lo que sucede en las vidas de los famosos, sin caer en los prejuicios.