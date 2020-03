Al ritmo de Jennifer López, Natalia Barulich imitó la coreografía del Super Bowl

A casi dos meses del Super Bowl 2020, las coreografías de Shakira y Jennifer López continúan siendo la inspiración de muchos para ponerse a bailar. De hecho, recientemente la modelo Natalia Barulich y los cantantes Greeicy Rendón y Sebastián Yatra se unieron al 'JLo Super Bowl Challenge', un reto que se ha hecho muy famoso en Tik Tok.

Las tres celebridades publicaron un video imitando la coreografía que J.Lo hizo mientras compartía el escenario con J Balvin durante su show de medio tiempo en el famoso evento.

Por su lado, Sebastián Yatra le preguntó a sus seguidores: "Le quedó mejor a Greecy o a mi?".

Shakira y Jennifer López lograron impactar con su presentación en el Super Bowl. La barranquillera interpretó un popurrí compuesto por algunos de sus grandes éxitos, entre ellos: 'She wolf', 'Empire', 'Whenever, Wherever', 'Chantaje' y 'Hips Don't Lie'.

Además, sorprendió a los asistentes al versionar junto a Bad Bunny el tema 'I Like It' (originalmente interpretado por el boricua con Cardi B y J Balvin) y mezclar 'Chantaje' con 'Callaíta', canción de Bad Bunny.

Por su lado, Jennifer López, también parte del show central, no se quedó atrás. Algunas de las canciones que interpretó fueron 'Jenny from the Block', 'Get right' y 'Waiting For Tonight'. Y, tal como lo hizo su colega, J. Lo estuvo acompañada de un reguetonero: J Balvin, quien empezó entonando su tema 'Qué calor' y posteriormente mezclaron 'Mi gente' con ' Love don't cost a thing'.